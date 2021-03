Covid | diminuiscono i contagi 12 916 | ma aumentano i ricoveri ospedalieri Da ieri altri 417 decessi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 marzo 2021) Finalmente sotto il profilo dei ‘numeri’ legati all’emergenza sanitaria nel Paese, ‘qualcosa’ inizia a muoversi in positivo. Certo, come vedremo dalla media nazionale, è vero che i nuovi casi sono sensibilmente calati ma, di contro, preoccupa però il fatto che icontinuino ad aumentare. Nelle ultime 24 ore sono stati però effettuati pochi ‘Tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme): 156.691, dai quali sono emersi 12.916 nuovi, che hanno determinato un indice di positività pari all’8,2%. Come spiega inoltra il bollettino quotidiano redatto dal ministero della Salute – e distribuito dalla Protezione Civile – attualmente in Italia i positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 565.993. Come fosse una gara di auto ‘a due’, questa settimana inizia con l’Emilia Romagna nuovamente in testa alle regioni più ...