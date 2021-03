Covid, da oggi più di mezza Italia in zona rossa. Locatelli: “Terapie intensive piene come un anno fa” (Di lunedì 29 marzo 2021) Con la giornata di oggi 29 marzo più di mezza Italia è in zona rossa. Calabria, Toscana e Valle d’Aosta si aggiungono alle 8 regioni e alla provincia di Trento già “rosse”. Ogni 24 ore si registrano 20mila nuovi contagi e 300 vittime. Le Terapie intensive sono occupate da quasi 3.700 malati. Vertice fra Draghi e le Regioni per il nuovo decreto mentre sono attese centinaia di migliaia di dosi di vaccini. Summit per una svolta Lavorare “tutti insieme” per imprimere il cambio di passo alla campagna di vaccinazione in Italia. E raggiungere le 500mila somministrazioni al giorno, visto che nella prossima settimana arriveranno quasi 3 milioni di dosi. Con questo proposito il governo e il premier Mario Draghi incontreranno le ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021) Con la giornata di29 marzo più diè in. Calabria, Toscana e Valle d’Aosta si aggiungono alle 8 regioni e alla provincia di Trento già “rosse”. Ogni 24 ore si registrano 20mila nuovi contagi e 300 vittime. Lesono occupate da quasi 3.700 malati. Vertice fra Draghi e le Regioni per il nuovo decreto mentre sono attese centinaia di migliaia di dosi di vaccini. Summit per una svolta Lavorare “tutti insieme” per imprimere il cambio di passo alla campagna di vaccinazione in. E raggiungere le 500mila somministrazioni al giorno, visto che nella prossima settimana arriverquasi 3 milioni di dosi. Con questo proposito il governo e il premier Mario Draghi incontrerle ...

Advertising

StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Il pentimento dell'operatore del 118: 'Ero il capo dei no vax, ma ho avuto paura del Covid e ora mi… - TizianaFerrario : Ora il sig.Paolo Viviano,una volta no vax e ora vaccinato, dovrebbe tutti i giorni,non solo oggi, scrivere sui suoi… - GiGraziano : I VACCINI SONO SICURI, PROTEGGONO DAL VIRUS ED ELIMINANO IL RISCHIO DI FINIRE IN OSPEDALE A CAUSA DEL COVID. Chi og… - sportli26181512 : Furia Albertosi: 'Il Covid mi terrorizza, non esco più di casa': L'ex portiere dell'Italia, oggi 82enne, si infuria… -