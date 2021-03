Covid, Crisanti: Il virus non si può eliminare (Di lunedì 29 marzo 2021) Alfie Borromeo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia della Ulss di Padova e docente dell’ateneo cittadino è intervenuto nella tramissione Agorà, in onda su Rai 3. L’esperto ha dichiarato che il coronavirus ha iniziato la sua “giostra evolutiva” e per questo non sarà possibile debellarlo del tutto perché si è ormai totalmente “radicato” in ogni Paese. “Non è realistico pensare che questo virus lo eliminiamo”. Storicamente “siamo riusciti finora a eliminare con il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi al limite per eliminare la polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni”, ha spiegato. Non si può eliminare il coronavirus, la nuova strategia Esiste tuttavia una strategia, proposta dal medico. È quella ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 29 marzo 2021) Alfie Borromeo Andrea, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia della Ulss di Padova e docente dell’ateneo cittadino è intervenuto nella tramissione Agorà, in onda su Rai 3. L’esperto ha dichiarato che il coronaha iniziato la sua “giostra evolutiva” e per questo non sarà possibile debellarlo del tutto perché si è ormai totalmente “radicato” in ogni Paese. “Non è realistico pensare che questolo eliminiamo”. Storicamente “siamo riusciti finora acon il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi al limite perla polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni”, ha spiegato. Non si puòil corona, la nuova strategia Esiste tuttavia una strategia, proposta dal medico. È quella ...

