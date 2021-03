Covid, Crisanti annuncia: «Impossibile eliminare il virus» (Di lunedì 29 marzo 2021) Il virologo di Padova Andrea Crisanti è intervenuto nella trasmissione di Rai 3 Agorà. L'esperto ha parlato chiaro ed ha annunciato che ormai è Impossibile eliminare il virus. Perché è Impossibile eliminare il Covid-19? Le parole di Crisanti Il direttori del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ha precisato che il Covid-19 è Impossibile da eliminare perché ormai si è radicato nel nostro Paese. Fino ad ora, spiega, siamo riusciti ad eliminare con il vaccino solo un patogeno, il vaiolo. «Siamo quasi al limite per eliminare la polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni. Quindi non è realistico ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 29 marzo 2021) Il virologo di Padova Andreaè intervenuto nella trasmissione di Rai 3 Agorà. L'esperto ha parlato chiaro ed hato che ormai èil. Perché èil-19? Le parole diIl direttori del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ha precisato che il-19 èdaperché ormai si è radicato nel nostro Paese. Fino ad ora, spiega, siamo riusciti adcon il vaccino solo un patogeno, il vaiolo. «Siamo quasi al limite perla polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni. Quindi non è realistico ...

Advertising

fanpage : “Parliamoci chiaro, ormai è impossibile eliminare il virus' Andrea Crisanti ne è convinto, il Covid non scomparirà. - Corriere : Immunità naturale al Covid, i dati di Crisanti: «Anticorpi per 9-10 mesi e nessuna ricaduta» - Corriere : Le anticipazioni dello studio su Vo’ Euganeo - furiadicheb1985 : Covid, Crisanti: 'Verso immunità di gregge ad agosto-settembre' - peterkama : ricordiamoci che in italia uno dei pochi ricercatori con studi specifici sul covid e' CRISANTI.. so che a voi chi… -