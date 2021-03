Covid, Cartabellotta: “Scuola deve essere unica riapertura finché i dati dagli ospedali non migliorano” (Di lunedì 29 marzo 2021) Se si riaprono ora le scuole, "non possiamo riaprire altro finché la situazione degli ospedali non migliora". Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, alla trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Se si riaprono ora le scuole, "non possiamo riaprire altrola situazione deglinon migliora". Così Nino, presidente della Fondazione Gimbe, alla trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Locatelli: “Misure stanno funzionando, mantenerle”. Sileri a Salvini: “Per riaprire aspettare maggio” - StefanoFeltri : @Cartabellotta «Gli ospedali sono ancora molto pieni: 28.438 ricoverati nei reparti e 3.588 in terapia intensiva»… - CalifanoRosy : RT @Cartabellotta: Tutti vogliamo uscire da #pandemia, ma attenzione a narrazioni antiscientifiche che aiutano il #coronavirus e non il Pae… - orizzontescuola : Covid, Cartabellotta: “Scuola deve essere unica riapertura finché i dati dagli ospedali non migliorano” - francesco60221 : RT @Cartabellotta: Questi sono i numeri, le chiacchere stanno a zero ??Area medica: occupazione =40% in 10 Regioni, media Italia 43% ??Terapi… -