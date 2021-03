Covid Calabria, oggi 201 contagi e 2 morti: bollettino 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 201 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 29 marzo. Registrati inoltre altri 2 morti. Ad oggi nella Regione sono stati sottoposti a test 621.909 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 661.274 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 46.311 (+201 rispetto a ieri), quelle negative 575.598, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 36 persone terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), +169 guariti/dimessi e 2 vittime. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 201 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29. Registrati inoltre altri 2. Adnella Regione sono stati sottoposti a test 621.909 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 661.274 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 46.311 (+201 rispetto a ieri), quelle negative 575.598, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 36 persone terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), +169 guariti/dimessi e 2 vittime. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Open_gol : La vicenda incredibile di un 70enne calabrese malato di Parklinson che dovrebbe fare 400 km per ricevere la prima d… - StefanoFeltri : Per un paio di settimane si parlava soltanto di Calabria e piano anti Covid mancante. Poi indovinate un po' cosa è… - lifestyleblogit : Covid Calabria, oggi 201 contagi e 2 morti: bollettino 29 marzo - - CN24_tv : Covid in Calabria: meno positivi (+201), ma con 1.400 tamponi ??QUI???? - CosenzaChannel : “Il Lazio è un modello di eccellenza mentre la Lombardia si è ripiegata su se stessa. La #Lombardia è in ginocchio,… -