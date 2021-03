Covid | Bonaccini | “Nessuno strappo tra governo e regioni”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 marzo 2021) “Secondo me quello del presidente del Consiglio, Mario Draghi, era un forte richiamo perché si proceda tutti speditamente. Non c’è statoe, se c’è stato, è già stato ricucito, oggi ci sarà un incontro con il”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle, Stefano, a Mattino 5, in merito alle parole del premier dei giorni scorsi sulle vaccinazioni e sul ruolo delle. “Dobbiamo fare insieme, non può fare lo Stato da solo e non possono fare leda sole – ha aggiunto – Lo Stato si è detto pronto a dare una mano a chi è in difficoltà. Quello che è mancato finora non è stata l’organizzazione, ma le dosi, arrivate addirittura in numero inferiore anche a quelle stabilite dalle ...