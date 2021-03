Covid, Boccia: “Lombardia in ginocchio, come la Calabria” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Il Lazio è un modello di eccellenza mentre la Lombardia si è ripiegata su se stessa. La Lombardia ha bisogno aiuto e va aiutata, poi faremo i conti con le responsabilità e con la politica. La Lombardia è in ginocchio, è nella stessa condizione della Calabria e va aiutata”. Lo dice Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd ed ex ministro degli Affari Regionali, parlando dell’emergenza Coronavirus a Radio Immagina. “Il governo è in linea con la linea prudenziale che il ministero della Salute ha sempre mantenuto e che il Pd ha sempre difeso nei confronti dell’irresponsabilità di chi diceva riapriamo per le feste o per il ponte”, ha aggiunto Boccia parlando delle restrizioni nel Paese. “La lotta al Covid è una guerra e non la puoi fare se c’è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) “Il Lazio è un modello di eccellenza mentre lasi è ripiegata su se stessa. Laha bisogno aiuto e va aiutata, poi faremo i conti con le responsabilità e con la politica. Laè in, è nella stessa condizione dellae va aiutata”. Lo dice Francesco, responsabile enti locali del Pd ed ex ministro degli Affari Regionali, parlando dell’emergenza Coronavirus a Radio Immagina. “Il governo è in linea con la linea prudenziale che il ministero della Salute ha sempre mantenuto e che il Pd ha sempre difeso nei confronti dell’irresponsabilità di chi diceva riapriamo per le feste o per il ponte”, ha aggiuntoparlando delle restrizioni nel Paese. “La lotta alè una guerra e non la puoi fare se c’è ...

