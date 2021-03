Covid | arruolati anche i cani | fiuteranno i positivi come fanno con le bombe e con certi tumori

(Di lunedì 29 marzo 2021)nella lotta al: a Roma parte la sperimentazione per addestrarli a riconoscere i, un po’già avviene contipi di. Il progetto farà base nel drive-in del policlinico universitario Campus Bio-Medico, dove da aprile a giugno le unità cinofile saranno addestrate a riconoscere la presenza del-19 nel sudore dei pazienti che ogni giorno si recano per effettuare il tampone. Poi il “referto” del cane sarà confrontato con l’esito dei test molecolari per misurarne la correttezza. Addestraticon gli esplosivi Durante la prima fase di sperimentazione, di 6-8 settimane, isaranno preparati al riconoscimento del-19 ...

iltirreno : A Pisa si sperimenta il vaccino anti-Covid italiano -

Secolo d'Italia

...Al momento il vaccino ha concluso la Fase 1 di sperimentazione sui primi 90 soggetti sani... che non abbiano contratto infezione da- 19 o ricevuto altri vaccini. Sarebbero già 260 le ...Il recupero di tutti gli effettivi ( De Cecco e Leal hanno terminato la quarantena per la positività al- 19 e oggi saranno abili e, ndr) darà ai nostri avversari ancora più forza, ...TRENTO. Anche i farmacisti arruolati per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, che in un post sui social ha comunicato la firma dell'a ...“Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese la campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere q ...