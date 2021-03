Covid Abruzzo, oggi 224 contagi e 17 morti: bollettino 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 224 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino di oggi 29 marzo. Registrati inoltre altri 17 morti. Sono complessivamente 64.774 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.100 (di età compresa tra 61 e 102 anni). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52.112 dimessi/guariti (+311 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10.562 (-104 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 224 i nuovida coronavirus in, secondo ildi29. Registrati inoltre altri 17. Sono complessivamente 64.774 i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.100 (di età compresa tra 61 e 102 anni). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52.112 dimessi/guariti (+311 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10.562 (-104 ...

