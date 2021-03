Così la schizofrenia italiana prolunga la crisi da Covid

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) La ripresa dei contagi cambia lo scenario su cui governi, popolazione ed imprese puntavano per un’uscita dalle restrizioni ed alimenta polemiche e frustrazioni sempre meno contenibili. La terza ondata di contagi a ritmi giornalieri di oltre 20 mila infetti e 400 decessi allontana la prospettiva di un graduale ritorno a una nuova normalità di vita e di attività e rafforza i timori perfino di una quarta ondata con un alternarsi di restrizioni ed allentamenti che non riescono ad abbassare stabilmente la curva di diffusione del virus. Nel frattempo, la marcia delle vaccinazioni stenta a raggiungere la velocità necessaria per poter fermare le ondate di contagi prima dell’estate, inducendo le autorità a prevedere che il traguardo sarebbe raggiungibile soltanto in pieno autunno. A più di un anno dall’inizio delle limitazioni non pochi italiani si chiedono come mai si trovano ancora in ...