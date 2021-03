Cosa sono e dove si trovano le quasi mille fabbriche “Seveso” d’Italia (Di lunedì 29 marzo 2021) La mappa degli impianti Seveso in ItaliaRaffinerie di petrolio. Aziende chimiche e farmaceutiche. Impianti per lo stoccaggio di gas liquido. Dall’ex Ilva di Taranto al polo petrolchimico di Marghera. Dalla raffineria di Priolo, nel Siracusano, a quelle che si affacciano sui laghi di Mantova. sono quasi mille gli stabilimenti in Italia che trattano sostanze pericolose e che, in caso di incidente, potrebbero causare gravi danni alla popolazione, motivo per cui devono essere controllati con più attenzione. Per la precisione, 981, come emerge dall’inventario che il ministero per la Transizione ecologica ha reso accessibile al pubblico. All’interno dell’elenco ricadono quelle imprese che maneggiano sostanze bollate come pericolose, spesso anche molto comuni, come benzina e ammoniaca, tuttavia da sottoporre a una ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) La mappa degli impiantiin ItaliaRaffinerie di petrolio. Aziende chimiche e farmaceutiche. Impianti per lo stoccaggio di gas liquido. Dall’ex Ilva di Taranto al polo petrolchimico di Marghera. Dalla raffineria di Priolo, nel Siracusano, a quelle che si affacciano sui laghi di Mantova.gli stabilimenti in Italia che trattano sostanze pericolose e che, in caso di incidente, potrebbero causare gravi danni alla popolazione, motivo per cui devono essere controllati con più attenzione. Per la precisione, 981, come emerge dall’inventario che il ministero per la Transizione ecologica ha reso accessibile al pubblico. All’interno dell’elenco ricadono quelle imprese che maneggiano sostanze bollate come pericolose, spesso anche molto comuni, come benzina e ammoniaca, tuttavia da sottoporre a una ...

