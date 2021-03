Corvino: “Per la Serie A siamo sulla buona strada. Rodriguez al Real? Vogliamo farlo rientrare dalla porta principale” (Di lunedì 29 marzo 2021) Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno della sua carriera: dagli inizi fino all’attualità, il Lecce di oggi. Queste le sue parole: “L’orologio è un amico-nemico. Se il Lecce sta vincendo, lo guardo ogni secondo, sperando che il tempo passi in fretta. Se stiamo perdendo, spero che le lancette si fermino. Fortunatamente quest’anno è stato più amico che nemico. Solo quattro sconfitte. Bravi Corini e la squadra per tutto quello che stanno facendo”. sulla Serie A: “siamo sulla strada giusta, le nostre idee non sono malaccio. Non si molla di un centimetro. In questo lungo sprint, bisogna migliorare i difetti e esaltare le cose buone”. Su Rodriguez ed un suo ritorno al Real: “Già ci giocava, in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleoha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno della sua carriera: dagli inizi fino all’attualità, il Lecce di oggi. Queste le sue parole: “L’orologio è un amico-nemico. Se il Lecce sta vincendo, lo guardo ogni secondo, sperando che il tempo passi in fretta. Se stiamo perdendo, spero che le lancette si fermino. Fortunatamente quest’anno è stato più amico che nemico. Solo quattro sconfitte. Bravi Corini e la squadra per tutto quello che stanno facendo”.A: “giusta, le nostre idee non sono malaccio. Non si molla di un centimetro. In questo lungo sprint, bisogna migliorare i difetti e esaltare le cose buone”. Sued un suo ritorno al: “Già ci giocava, in ...

