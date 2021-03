Coronavirus, viaggi all’estero: le misure per Pasqua, i dettagli (Di lunedì 29 marzo 2021) Una nota del Viminale specifica quali tipi di spostamenti sono consentiti in questo periodo: nonostante il Coronavirus sarà possibile fare viaggi all’estero. Coronavirus: il Viminale consente i viaggi all’estero (Pixabay)Non poter viaggiare liberamente ha rappresentato una grande sfida per milioni di persone, costrette a stop forzati dal Coronavirus. Per evitare che i contagi aumentassero, infatti, si è pensato di limitare il più possibile i movimenti, consentendoli solo per motivi di lavoro, salute o necessità urgenti. Con il prosieguo della campagna vaccinale, però, gradualmente dovremmo ricevere delle concessioni in fatto di viaggi. Ad oggi non è consentito spostarsi fra le varie regioni in Italia per una vacanza, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Una nota del Viminale specifica quali tipi di spostamenti sono consentiti in questo periodo: nonostante ilsarà possibile fare: il Viminale consente i(Pixabay)Non poterare liberamente ha rappresentato una grande sfida per milioni di persone, costrette a stop forzati dal. Per evitare che i contagi aumentassero, infatti, si è pensato di limitare il più possibile i movimenti, consentendoli solo per motivi di lavoro, salute o necessità urgenti. Con il prosieguo della campagna vaccinale, però, gradualmente dovremmo ricevere delle concessioni in fatto di. Ad oggi non è consentito spostarsi fra le varie regioni in Italia per una vacanza, ...

