(Di lunedì 29 marzo 2021) Dapiù di mezz'Italia è in zona rossa: Calabria, Toscana e Val d'Aosta si aggiungono alle altre 9già in lockdowncon le restrizioni più dure. Bonaccini avverte i governatori: "Siamo una nazione e nessuna regione può acquistareda sola"

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - fanpage : Salvini vuole riaprire tutto dopo Pasqua (e Zangrillo è d’accordo) - fanpage : 'Quando, durante l'estate, era spuntata quella spagnola, nessuno si è preoccupato' A parlare è Francesco Vaia, dire… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime news. Oggi vertice governo-Regioni sui vaccini: partecipa Draghi. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

... ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta aldella Federazione. "Nelleventiquattro ore in Russia sono stati registrati 8.711 nuovi casi di contagio da ...Il Team operativoha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di ... La Asl, con estremo rammarico, comunica il decesso, avvenuto nelle24 ore, di 2 pazienti ...Al fine di orientare i portafogli in diverse circostanze di mercato, e consapevoli dei movimenti selvaggi passati dei mercati azionari, DPAM prende in considerazione elementi come la liquidità, la sen ...1' di lettura 29/03/2021 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con ...