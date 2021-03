Coronavirus | ultime news Amendola | Il certificato Ue non sarà discriminatorio LIVE

(Di lunedì 29 marzo 2021) Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue il pass europeo: "Dovrà aiutare a facilitare i viaggi in Europa". Da oggi più di mezz'Italia è in zona rossa: Calabria, Toscana e Val d'Aosta si aggiungono alle altre 9 regioni già in lockdowncon le restrizioni più dure. Nel pomeriggio vertice governo-Regioni sul piano vaccini. Bonaccini avverte i governatori: "Siamo una nazione e nessuna regione può acquistare vaccini da sola"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Sono 16 i nuovi casi di contagio da Covid - 19 nelle48 ore a fronte di 241 tamponi ... Sale a 4.053 il numero delle persone che hanno contratto ila Torre Annunziata dall'inizio dell'...... centro veneto divenuto ormai un laboratorio a cielo aperto per le ricerche sul... possibili allentamenti delle misure dopo la metà di aprile: tutto dipenderà dai dati ; TUTTE LE...Un altro decesso per le conseguenze dell'infezione da Covid-19 viene registrato in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale 1. (ANSA) ...Città del Vaticano – Sono sempre più agitate le acque in cui naviga il mondo sanitario che gravita attorno al Vaticano. Bilanci in passato spesso in rosso, ...