Coronavirus, Speranza accelera: “Vaccinazioni possibili anche nelle farmacie” (Di lunedì 29 marzo 2021) «Ho appena firmato il protocollo con le Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le Vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 marzo 2021) «Ho appena firmato il protocollo con le Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza leCoviddel nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - NewSicilia : Il ministro della Salute ha ribadito l'importanza del #passaportovaccinale per la ripresa degli spostamenti… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare', ha sottolineato il ministro in un comuni… - PaoloBMb70 : Speranza prepara il biglietto per Norimberga che sei nella M fino al collo! ?? ??VACCINI: Speranza firma l’intesa: sa… - rotatonda : RT @websalute: Il ministro #Speranza ha firmato il protocollo per poter fare il #vaccinoCovid anche in #farmacia >>> -