Coronavirus Sicilia | il bollettino del 29 marzo 2021 | 799 nuovi casi | la situazione a Palermo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 799 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 23.280 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 29. Il rapporto tra contagiati e tamponi è al 3,4%, 876 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+32), di cui 133 in terapia intensiva (+4). Con questi numeri latorna sopra quota mille ricoveri totali per Covid-19. Gli attuali positivi sono 17.417, di cui 16.408 in isolamento domiciliare obbligatorio. Idecessi sono 24, mentre i guariti appena 358.Di seguito ladeipositivi nelle ...

COVIDin, 799 nuovi positivi e 24 morti Inoltre, sono 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 42 pi di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e ...Sono 156.692 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati, secondo i dati del ministero della Salute . Ieri i test erano stati 272.630. Il tasso di positività sale all'8,2%, in ...Sono 799 i nuovi positivi, 24 le vittime. Rispetto a ieri si contano 36 degenze in più e crescono di quattro unità anche i letti occupati nelle terapie intensive ...