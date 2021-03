Coronavirus oggi | ultime news Curcio | Siamo in guerra | servono norme da guerra LIVE

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il capo della Protezione civilea Genova con il commissario Figliuolo per l'apertura del maxi-hub vaccinale della Fiera. Dapiù di mezz'Italia è in zona rossa. Nel pomeriggio vertice governo-Regioni sul piano vaccini, partecipa anche Draghi. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue Amendola il certificato europeo sui vaccini: "Non sarà discriminatorio, dovrà aiutare a facilitare i viaggi in Europa"

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni: cosa si può fare (e dove) da oggi fino a venerdì 2. Poi scatta “Italia z… - DPCgov : #Coronavirus: In questi giorni da Sud a Nord stiamo toccando con mano la capacità dei territori di mettere in campo… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Oggi vertice governo-Regioni sui vaccini: partecipa Draghi. LIVE - ComuneSassuolo : #aggiornamento #coronavirus a Sassuolo: l'Azienda Usl oggi ci ha comunicato 37 nuovi casi positivi tra i residenti… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - IL bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

E' l'aggiornamento dei dati Covid fornito, lunedì, dal sindaco Massimo Panzeri . Da inizio pandemia sono 917 i meratesi colpiti dal, pari al 6,21% della popolazione. In crescita ...... informa chelunedì 29 marzo 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.142 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati 786 casi positivi: 350 in provincia di Bari, 90 ...Nelle ultime 24 ore a Londra non ci sono stati morti per Coronavirus: finiscono le restrizioni più stringenti ma il Premier predica cautela ...È partito oggi a Cremona il percorso che porterà allo sviluppo del primo vaccino italiano, quello promosso dall’azienda ReiThera, in ...