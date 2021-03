Coronavirus oggi, news. Bollettino: 12.916 casi su 156.692 tamponi, 417 morti. LIVE (Di lunedì 29 marzo 2021) Il capo della Protezione civile oggi a Genova con il commissario Figliuolo per l'apertura del maxi-hub vaccinale della Fiera. Da oggi più di mezz'Italia è in zona rossa. Nel pomeriggio vertice governo-Regioni sul piano vaccini, partecipa anche Draghi. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue Amendola il certificato europeo sui vaccini: "Non sarà discriminatorio, dovrà aiutare a facilitare i viaggi in Europa". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 29 marzo 2021) Il capo della Protezione civilea Genova con il commissario Figliuolo per l'apertura del maxi-hub vaccinale della Fiera. Dapiù di mezz'Italia è in zona rossa. Nel pomeriggio vertice governo-Regioni sul piano vaccini, partecipa anche Draghi. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue Amendola il certificato europeo sui vaccini: "Non sarà discriminatorio, dovrà aiutare a facilitare i viaggi in Europa".

