Coronavirus | muore a 49 anni il maresciallo Nero Era stato operativo nel Cosentino

Advertising

fanpage : Anna è tra le vittime più giovane del Coronavirus. Era una ragazza sana, senza patologie pregresse - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid: muore maresciallo dei carabinieri in servizio nel Casertano -… - infoitinterno : Coronavirus: Sonia Pantoli muore a soli 31 anni - Max_Pacca73 : Quante ancora di queste notizie? - Gosazer : Giornalismo dal 2071, 'muore nel sonno, nel 2021 aveva fatto il vaccino per il Coronavirus'. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore

Ucciso dal. morto la scorsa notte, a causa delle complicanze di una polmonite da, il luogotenente dei carabinieri Baldassarre Nero , 49 anni, comandante della stazione di Macerata Campania, in provincia di Caserta. vittima del Covid. Il sottufficiale aveva in ...dia 11 anni, il dolore dei genitori: "Era dolcissima, il suo cuore già malato non ha retto" È lutto cittadino a Finale Emilia per la prematura scomparsa della piccola Yousra Assaban,...È morto la scorsa notte, a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, il luogotenente dei carabinieri Baldassarre Nero, 49 anni, comandante della stazione di Macerata Campania, in provin ...È morto all'ospedale Cotugno di Napoli, per complicazioni legate al Covid, il maresciallo dei carabinieri Baldassarre Nero, 49 anni, comandante della stazione dell'Arma a Macerata Campania (Caserta).