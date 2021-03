Coronavirus, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare all’estero. Federalberghi attacca: “Una presa in giro, così si ammazza il turismo” (Di lunedì 29 marzo 2021) Impossibile uscire dal proprio Comune in zona arancione e dalla propria abitazione in zona rossa, ma ci si può muovere tra le Regioni per raggiungere un aeroporto e volare all’estero in vacanza per Pasqua. Con il turismo sostanzialmente azzerato in Italia, esplode la polemica di fronte a una nota del Viminale, riportata dal Corriere della Sera, che spiega come “sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento”. Insomma, circolazione libera ma sempre “muniti di autocertificazione”. E la lista di Paesi verso i quali è possibile muoversi, come noto da tempo, è lunga e ricca di mete appetibili vista la primavera. Si va dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Impossibile uscire dal proprio Comune inarancione e dalla propria abitazione in, ma ci si può muovere tra le Regioni per raggiungere un aeroporto e volarein vacanza per. Con ilsostanzialmente azzerato in Italia, esplode la polemica di fronte a una nota del Viminale, riportata dal Corriere della Sera, che spiega come “sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento”. Insomma, circolazione libera ma sempre “muniti di autocertificazione”. E la lista di Paesi verso i quali è possibile muoversi, come noto da tempo, è lunga e ricca di mete appetibili vista la primavera. Si va dal ...

Advertising

fanpage : Salvini vuole riaprire tutto dopo Pasqua (e Zangrillo è d’accordo) - andreapurgatori : LEZIONE DI SCUSE. #Coronavirus in #Germania, #Merkel: 'Sul lockdown a Pasqua errore mio, chiedo scusa' #Lombardia #… - repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - laprovinciacr : #Coronavirus Pasqua in zona rossa: Federalberghi, vacanze beffa per il turismo italiano - LuigiF97101292 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare all’estero. Federalberghi attacca: “Una presa in giro, così si… -