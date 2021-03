Coronavirus Italia | il bollettino di oggi 29 marzo

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo i 19.611 nuovi casi e 297 decessi di ieri la situazione dei contagi diin29con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I dati dei positivi di29suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 1498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 232 (37 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione). Un decesso e 27 nuovi contagi in Valle d’Aosta ...