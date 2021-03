Coronavirus, in Veneto 10 decessi in 24 ore. Zaia contro la Campania sull’acquisto di vaccini: «Perché noi messi alla gogna e loro no?» (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 728 i nuovi contagi da Covid-19 registrati dal bollettino del Veneto di oggi 29 marzo. Come sempre dopo il weekend, i dati sono in calo rispetto al giorno precedente (1.404 segnalati ieri) con un numero esiguo di tamponi effettuati, circa 14 mila. I ricoverati totali della Regione sono 2.176 con +59 unità rispetto a ieri. I pazienti in area non critica sono 1.881 (+49), +295 (+10) quelli in terapia intensiva. Sul fronte dei decessi sono 10 le vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.538 morti dall’inizio del monitoraggio. Il presidente del Veneto Luca Zaia in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera ha dichiarato di voler garantire la vaccinazione a tutti i veneti entro giugno. «Abbiamo 1.300 persone schierate tutti i giorni: siamo i primi d’Italia per le ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 728 i nuovi contagi da Covid-19 registrati dal bollettino deldi oggi 29 marzo. Come sempre dopo il weekend, i dati sono in calo rispetto al giorno precedente (1.404 segnalati ieri) con un numero esiguo di tamponi effettuati, circa 14 mila. I ricoverati totali della Regione sono 2.176 con +59 unità rispetto a ieri. I pazienti in area non critica sono 1.881 (+49), +295 (+10) quelli in terapia intensiva. Sul fronte deisono 10 le vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.538 morti dall’inizio del monitoraggio. Il presidente delLucain diretta dsede della Protezione Civile di Marghera ha dichiarato di voler garantire la vaccinazione a tutti i veneti entro giugno. «Abbiamo 1.300 persone schierate tutti i giorni: siamo i primi d’Italia per le ...

Advertising

OscarLambertini : RT @zaiapresidente: ?? In conferenza stampa per tutti gli aggiornamenti sulla situazione #coronavirus in Veneto. - alcinx : RT @zaiapresidente: ?? In conferenza stampa per tutti gli aggiornamenti sulla situazione #coronavirus in Veneto. - zaiapresidente : ?? In conferenza stampa per tutti gli aggiornamenti sulla situazione #coronavirus in Veneto. - infoitinterno : Coronavirus, in Veneto 10 decessi in 24 ore. Zaia contro la Campania sull’acquisto di vaccini: «Perché noi messi al… - bizcommunityit : Coronavirus, 'i test rapidi non trovano le varianti'. Crisanti, bomba su Zaia: 'Perché così tanti morti in Veneto' -