Advertising

mauro4959 : RT @PerugiaToday: Coronavirus in Umbria, la mappa al 29 marzo: tutti i dati comune per comune - VivereGubbio : Coronavirus Umbria, i positivi attuali scendono sotto 5.000 dopo più di 2 mesi. Sono 9 i Comuni con 100 o più… - VivereSpoleto : Coronavirus Umbria, i positivi attuali scendono sotto 5.000 dopo più di 2 mesi. Sono 9 i Comuni con 100 o più… - VivereTerni : Coronavirus Umbria, i positivi attuali scendono sotto 5.000 dopo più di 2 mesi. Sono 9 i Comuni con 100 o più… - viverefoligno : Coronavirus Umbria, i positivi attuali scendono sotto 5.000 dopo più di 2 mesi. Sono 9 i Comuni con 100 o più… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Umbria

Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo... 10.562 in Abruzzo, 10.332 in Calabria, 9.472 nelle Marche, 6.999 in Liguria, 4.980 in, 4.787 ...Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 50.560 (+49 rispetto al 28 marzo) i casi totali di positività alregistrati in, 44333 (+132 rispetto al 28 marzo) i guariti, 1247 (dato ...Netto calo dei positivi sul territorio nazionale, ma sul risultato pesa il minor numero di tamponi analizzati. Crescono ancora i ricoverati in terapia intensiva, ma anche i guariti ...Nell’atto i consiglieri invitano l’amministrazione, vista la situazione di emergenza causata dall’epidemia COVID-19 e considerato quanto tale emergenza sanitaria incida sul disagio sociale giovanile d ...