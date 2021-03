Coronavirus in Umbria | il bollettino del 29 marzo | 49 positivi | 132 guariti e nessun decesso

(Di lunedì 29 marzo 2021), via alla vaccinazione dei pazienti fragili, oncologici e dializzati 292021 VIDEO, la preparazione degli anticorpi monoclonali Bamlanivimab 292021 Quarantanove ...

in, la mappa al 29 marzo: tutti i dati comune per comune Al 28 marzo sono 432 (+7 rispetto al 28 marzo) i ricoverati negli ospedali dell', di cui 60 (dato invariato rispetto ......nuovo decesso intra le giornate di domenica 28 e lunedì 29 marzo. L'ultima volta era accaduto il 20 ottobre scorso, ossia più di cinque mesi fa. Il numero di vittime positive al...Il professor Paolo Gresele, ordinario di medicina interna del dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, entra a far parte del gruppo di lavoro ristretto di esperti p ...L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un netto calo di casi nel Bel Paese.