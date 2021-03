Coronavirus, in Sicilia si accelera su campagna vaccini (Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre il Governatore Musumeci annuncia di volere vaccinare “giorno e notte”, non appena arriveranno le dosi promesse, resta sostanzialmente stabile la curva dei contagi in Sicilia. Oggi sono 799 i nuovi positivi su 23.280 tamponi processati, con una incidenza al 3,4%, in leggera diminuzione rispetto a ieri. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, la Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre il Governatore Musumeci annuncia di volere vaccinare “giorno e notte”, non appena arriveranno le dosi promesse, resta sostanzialmente stabile la curva dei contagi in. Oggi sono 799 i nuovi positivi su 23.280 tamponi processati, con una incidenza al 3,4%, in leggera diminuzione rispetto a ieri. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, la

