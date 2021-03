Coronavirus in Piemonte, bollettino del 29 marzo 2021: 1.504 nuovi casi pari al 10.6% dei 14.197 tamponi eseguiti (Di lunedì 29 marzo 2021) Oggi, lunedì 29 marzo 2021, sono 1.504 (pari al 10.6% dei 14.197 tamponi eseguiti) in più rispetto a ieri i casi di persone positive al Coronavirus. Tra loro ci sono 570 asintomatici pari al 37,9% del ... Leggi su torinotoday (Di lunedì 29 marzo 2021) Oggi, lunedì 29, sono 1.504 (al 10.6% dei 14.197) in più rispetto a ieri idi persone positive al. Tra loro ci sono 570 asintomaticial 37,9% del ...

Advertising

infoitsalute : Coronavirus in Piemonte, bollettino del 29 marzo 2021: 1.504 nuovi casi pari al 10.6% dei 14.197 tamponi eseguiti - infoitsalute : Coronavirus, Piemonte: i dati di lunedì 29 marzo - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati dell’Astigiano - infoitsalute : Rallenta la curva di crescita del coronavirus in Piemonte - covid19_alerts : RT @IlConteIT: #Piemonte: per la #vaccinazione della popolazione tra i 70 e i 79 anni sono stati coinvolti anche i #medici di #famiglia. Mo… -