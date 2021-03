Coronavirus | in Lombardia 88 morti nelle ultime 24 ore Forte calo dei nuovi ingressi in terapia intensiva

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il bollettino del 29 marzo REGIONE, il bollettino del 29 marzo 202124 ore insi contano 1.793positivi al(ieri 3.520) e 88(ieri 75). I ricoverati sono 7.864, di cui 870 in(ieri 868) e 6.994 in area non critica. Inei reparti di rianimazione sono 22, inrispetto ai 53 di domenica. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 728.270, quello delle vittime arriva a 30.550. Il bollettino di lunedì 29 marzo registra un tasso di positività dell’8,4% (ieri era all’8,1%), con un totale di 21.137 tamponi effettuati ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

In, dall'inizio dell'epidemia di, sono risultate positive al Sars - CoV - 19 728.270 persone (+1.793 i casi positivi segnalati; ieri erano 726.477 e l'aumento sul giorno precedente ...ROMA - Sono 12.916 i nuovi casi diin Italia (ieri erano stati 19.611) a fronte di 156.692 tamponi effettuati, determinando ... seguita da(1.793), e Piemonte (1.504). .Si riduce la crescita del virus, ma a livello regionale tamponi più che dimezzati. Pressione ancora alta sugli ospedali della nostra provincia, dove a oggi sono 646 i pazienti ricoverati: 46 quelli in ...LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO MARZO 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti. CLICCA QUI PER TUT ...