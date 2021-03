Coronavirus in Italia, tasso positività balza all’8,2%. Ancora tante vittime (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 12.916 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di poco più di 156mila tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che balza all’8,2%, in crescita di un punto, dunque, rispetto a ieri quando i casi erano stati 19.611 a fronte però di 272.630 tamponi. In aumento, purtroppo, il numero delle vittime: oggi 417 (ieri 297). Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 29 marzo, diffuso dal Ministero della Salute. Sono 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 42 più del giorno prima nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, sono 192 (erano stati 217).Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità. Oggi, intanto, vertice ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 12.916 i nuovi casi diregistrati in, a fronte di poco più di 156mila tamponi, tra antigenici e molecolari con ildiche,2%, in crescita di un punto, dunque, rispetto a ieri quando i casi erano stati 19.611 a fronte però di 272.630 tamponi. In aumento, purtroppo, il numero delle: oggi 417 (ieri 297). Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 29 marzo, diffuso dal Ministero della Salute. Sono 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 42 più del giorno prima nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, sono 192 (erano stati 217).Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità. Oggi, intanto, vertice ...

