Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 marzo: 12.916 nuovi casi (Di lunedì 29 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 29 marzo 2021, registrano 12.916 casi e 417 vittime. Basso rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, a fronte però di un numero inferiore di tamponi processati. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività all’8,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 565.993 con un decremento di -7.242 casi. 217 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.725 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sopra i 29mila il totale dei ricoverati, oggi è di 29.163 unità. Le regioni ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 292021, registrano 12.916e 417 vittime. Basso rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, a fronte però di un numero inferiore di tamponi processati. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività all’8,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 565.993 con un decremento di -7.242. 217 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.725 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sopra i 29mila il totale dei ricoverati, oggi è di 29.163 unità. Le regioni ...

