Coronavirus in Italia, cosa si può fare fino al 2 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Emergenza . Le regole in zona Arancione e in zona Rossa. La settimana che va dal 29 marzo al 2 aprile è quella che porta al lockdown di Pasqua. Dal 3 al 5 aprile tutte le Regioni saranno infatti in zona Rossa. Le ultime ordinanze del Ministro Speranza quindi saranno sospese a partire dalla giornata di sabato 3 aprile. Andiamo allora a vedere cosa si può fare fino al 2 aprile. CoronavirusCoronavirus, cosa si può fare fino al 2 aprile: le regole valide in tutta Italia Dal 29 marzo al 2 aprile resta in vigore il sistema a colori in base alle ultime ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Tre Regioni sono passate in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Emergenza . Le regole in zona Arancione e in zona Rossa. La settimana che va dal 29 marzo al 2è quella che porta al lockdown di Pasqua. Dal 3 al 5tutte le Regioni saranno infatti in zona Rossa. Le ultime ordinanze del Ministro Speranza quindi saranno sospese a partire dalla giornata di sabato 3. Andiamo allora a vederesi puòal 2si puòal 2: le regole valide in tuttaDal 29 marzo al 2resta in vigore il sistema a colori in base alle ultime ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Tre Regioni sono passate in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - fattoquotidiano : Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni: cosa si può fare (e dove) da oggi fino a venerdì 2. Poi scatta “Italia z… - Agenzia_Ansa : Domenica si sono registrati 19.611 casi positivi al coronavirus in Italia. Il giorno prima erano stati 23.839. Le… - news_mondo_h24 : Coronavirus in Italia, cosa si può fare fino al 2 aprile - PetretRita : RT @CatiaMamone: Rischiano di ammalarsi a 8000 km da casa, per salvare le vite degli italiani Un anno dopo, l'Italia ringrazia. #Cuba #coro… -