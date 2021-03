Coronavirus in Campania, i dati del 28 marzo: 1.169 nuovi positivi e 2.244 guariti (Di lunedì 29 marzo 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 28 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 1.169 positivi su 10.007 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.169 positivi al Coronavirus in Campania, 2.244 guariti e 54 decessi, di cui 31 nelle ultime 48 ore e 23 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici Leggi su 2anews (Di lunedì 29 marzo 2021)in: il bollettino di ieri 28dell’unità di Crisi regionale riporta 1.169su 10.007 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.169alin, 2.244e 54 decessi, di cui 31 nelle ultime 48 ore e 23 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici

