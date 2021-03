Coronavirus | in arrivo il “passaporto sanitario” per salvare il turismo quest’estate

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 29 marzo 2021) La campagna vaccinale, seppur a rilento, procede in ogni zona dell’Europa. L’ultima idea, annunciata dal capo della task force Ue per i vaccini, Thierry Breton, riguarda l’introduzione di un. Di che cosa si tratta? Sarà obbligatorio per viaggiare? ILPER SCONFIGGERE LA CRISI DEL– Questo tipo diè L'articolo