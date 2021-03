Coronavirus, i vaccini di Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile. Dissequestrate 393 mila dosi di AstraZeneca (Di lunedì 29 marzo 2021) Il commissario per l’emergenza Coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, «mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile». La notizia arriva dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, che ne ha parlato con i giornalisti a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. «Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire», ha aggiunto Medusei. Sempre sul fronte dei vaccini anti-Covid, è di oggi la notizia che sono state Dissequestrate le 393.600 dosi di AstraZeneca che erano state bloccate su ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Il commissario per l’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, «mi ha detto che iarriveranno indal 16». La notizia arriva dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, che ne ha parlato con i giornalisti a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. «Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con iper poter ripartire», ha aggiunto Medusei. Sempre sul fronte deianti-Covid, è di oggi la notizia che sono statele 393.600diche erano state bloccate su ...

