Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni: cosa si può fare (e dove) da oggi fino a venerdì 2. Poi scatta “Italia zona rossa” per tre giorni (Di lunedì 29 marzo 2021) Otto Regioni in zona arancione, tutte le altre in zona rossa. Inizia la “settimana-spezzatino”, con le fasce a colori che varranno solo fino al 2 aprile, perché poi nei giorni delle festività di Pasqua – dal 3 al 5 aprile – tutta l’Italia sarà zona rossa. E in Lazio verrà la sua de-escalation ridotta di un giorno, poiché abbandonerà le maggiori restrizioni solo da martedì 30, quando quindi le aree arancioni diventeranno nove. Per cinque giorni quindi, in alcune Regioni ci saranno maggiori libertà – dai negozi aperti alla possibilità di vedere parenti e amici nelle case, sempre massimo in due – prima del ‘blocco’. Quindi il 6 aprile si tornerà al sistema a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Ottoinarancione, tutte le altre in. Inizia la “settimana-spezzatino”, con le fasce ache varranno soloal 2 aprile, perché poi neifestività di Pasqua – dal 3 al 5 aprile – tutta l’sarà. E in Lazio verrà la sua de-escalation ridotta di un giorno, poiché abbandonerà le maggiori restrizioni solo da martedì 30, quando quindi le aree arancioni diventeranno nove. Per cinquequindi, in alcuneci saranno maggiori libertà – dai negozi aperti alla possibilità di vedere parenti e amici nelle case, sempre massimo in due – prima del ‘blocco’. Quindi il 6 aprile si tornerà al sistema a ...

