Coronavirus, i dati di oggi – 12.916 nuovi casi e 417 morti (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 12.916 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Ieri i casi erano stati 19.611. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 ieri), per un totale dall'inizio della pandemia di 108.350. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

