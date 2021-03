Coronavirus, annunciato l'arrivo nel nostro Paese dei vaccini Johnson & Johnson (Di lunedì 29 marzo 2021) Come rivelato dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile. Vaccino Covid, le dosi Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Come rivelato dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, le prime dosi del vaccinoarriveranno in Italia dal 16 aprile. Vaccino Covid, le dosiarriveranno in Italia dal 16 aprile su Notizie.it.

Advertising

MarianoNuzzo : RT @ilriformista: La #Campania ha annunciato l'accordo con la società che distribuisce #Sputnik #SputnikV #Draghi non chiude ma frena. L'Ue… - Tino44588447 : RT @ilriformista: La #Campania ha annunciato l'accordo con la società che distribuisce #Sputnik #SputnikV #Draghi non chiude ma frena. L'Ue… - ilriformista : La #Campania ha annunciato l'accordo con la società che distribuisce #Sputnik #SputnikV #Draghi non chiude ma frena… - LogosNews : ?? Territorio / Salute - Pressione sugli Ospedali ancora alta: la Lombardia rimarrà in zona rossa. Ma da dopo Pasqua… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: #AstraZeneca ha annunciato che 'entro 48 ore' fornirà agli Stati Uniti altri dati sul su vaccino anti-coronavirus dopo c… -