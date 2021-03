Coronavirus, allarme dagli ospedali a Parigi: «Mai vista una situazione così neanche dopo il Bataclan». Nel Regno Unito via libera agli incontri di gruppo all’aperto (Di lunedì 29 marzo 2021) FRANCIA EPA/BENOIT TESSIER Il presidente francese Emmanuel Macronallarme nelle terapie intensive Parigine Se la terza ondata di Coronavirus continuerà a crescere in Francia, secondo 41 medici della regione di Parigi impegnati nelle terapie intensive presto sarà necessario dover scegliere chi curare e chi no. In un articolo pubblicato sul Journal du Dimanche, i medici hanno criticato innanzitutto la lentezza della campagna di vaccinazione francese, che sta così creando «una situazione medica catastrofica». Come ricorda il New York Times, nel Paese i pazienti gravi hanno raggiunto quota 4.900, quasi quanti riempivano i reparti di terapia intensiva lo scorso anno all’inizio della pandemia. «Non abbiamo mai vissuto una situazione del genere – scrivono i medici – ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) FRANCIA EPA/BENOIT TESSIER Il presidente francese Emmanuel Macronnelle terapie intensivene Se la terza ondata dicontinuerà a crescere in Francia, secondo 41 medici della regione diimpegnati nelle terapie intensive presto sarà necessario dover scegliere chi curare e chi no. In un articolo pubblicato sul Journal du Dimanche, i medici hanno criticato innanzitutto la lentezza della campagna di vaccinazione francese, che stacreando «unamedica catastrofica». Come ricorda il New York Times, nel Paese i pazienti gravi hanno raggiunto quota 4.900, quasi quanti riempivano i reparti di terapia intensiva lo scorso anno all’inizio della pandemia. «Non abbiamo mai vissuto unadel genere – scrivono i medici – ...

