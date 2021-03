Coronavirus, a Londra ieri nessun decesso. Allarme dagli ospedali a Parigi: «Mai vista una situazione così neanche dopo il Bataclan» (Di lunedì 29 marzo 2021) REGNO UNITO Hollie Adams / AFP A passeggio a Regent’s Park, Londra, 29 marzo 2021Nella capitale il tasso di mortalità non toccava lo zero da sei mesi Non accadeva da sei mesi: per la prima volta da allora e per la seconda volta in un anno, nella capitale britannica non sono stati conteggiati morti per Coronavirus. Lo confermano i dati diffusi dall’ente pubblico Public Health England. Lontani i giorni in cui a gennaio Londra faceva registrare più di 200 morti al giorno. Come ricorda la BBC la capitale infatti è stata l’epicentro della prima ondata della pandemia e faceva contare circa il 12% del totale di morti per Coronavirus. Stando alle stime diffuse dal Governo, i decessi giornalieri si sono ridotti a 19 in tutto il Regno Unito, a conferma di un calo generale nel numero delle vittime, anche ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) REGNO UNITO Hollie Adams / AFP A passeggio a Regent’s Park,, 29 marzo 2021Nella capitale il tasso di mortalità non toccava lo zero da sei mesi Non accadeva da sei mesi: per la prima volta da allora e per la seconda volta in un anno, nella capitale britannica non sono stati conteggiati morti per. Lo confermano i dati diffusi dall’ente pubblico Public Health England. Lontani i giorni in cui a gennaiofaceva registrare più di 200 morti al giorno. Come ricorda la BBC la capitale infatti è stata l’epicentro della prima ondata della pandemia e faceva contare circa il 12% del totale di morti per. Stando alle stime diffuse dal Governo, i decessi giornalsi sono ridotti a 19 in tutto il Regno Unito, a conferma di un calo generale nel numero delle vittime, anche ...

Advertising

SkyTG24 : A #Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Londra ha registrato il 12% dei decessi nel Regno Unito ed è stata l'epicentro della prima o… - repubblica : Coronavirus nel mondo: primo giorno dopo sei mesi senza morti per Covid-19 a Londra - 100x100Napoli : Nessun decesso per #Covid a #Londra nelle ultime 24 ore. - mariandola : RT @SkyTG24: A #Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al #coronavirus: https… -