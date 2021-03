Coronavirus: 224 nuovi casi in Abruzzo, più della metà nel Chietino, e 17 morti (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 224 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Abruzzo, emersi da 3.002 tamponi molecolari e 582 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 6,2%. Il bollettino dell'assessorato regionale ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 224 ipositivi alregistrati in, emersi da 3.002 tamponi molecolari e 582 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 6,2%. Il bollettino dell'assessorato regionale ...

