Corona virus: Italia, 565993 attualmente positivi a test (-7242 in un giorno) con 108350 decessi (417) e 2870614 guariti (19725). Totale di 3544957 casi (12916) Dati della protezione civile: effettuati 156692 tamponi (Di lunedì 29 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

