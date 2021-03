Corona virus: da Gravina in Puglia a Foggia in elisoccorso, trasferimento urgente Paziente ricoverato in terapia intensiva del policlinico Riuniti (Di lunedì 29 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Paziente trasportato con l’elisoccorso da Gravina in Puglia a Foggia. A darne notizia è il sindaco della cittadina murgiana, Alesio Valente. «Ogni ora che passa l’emergenza assume contorni sempre più drammatici- commenta il capo del governo locale-. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un dirigente medico ospedaliero che mi ha parlato di una situazione complicata. Allora abbiamo subito messo a disposizione dell’Asl anche lo stadio, perché in casi d’emergenza possa fungere da pista d’atterraggio per l’elisoccorso, proprio come avvenuto in mattinata, per garantire il trasferimento urgente di un Paziente affetto da Covid, in gravi condizioni, in terapia intensiva all’ospedale ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Di Francesco Santoro:trasportato con l’dain. A darne notizia è il sindaco della cittadina murgiana, Alesio Valente. «Ogni ora che passa l’emergenza assume contorni sempre più drammatici- commenta il capo del governo locale-. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un dirigente medico ospedaliero che mi ha parlato di una situazione complicata. Allora abbiamo subito messo a disposizione dell’Asl anche lo stadio, perché in casi d’emergenza possa fungere da pista d’atterraggio per l’, proprio come avvenuto in mattinata, per garantire ildi unaffetto da Covid, in gravi condizioni, inall’ospedale ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Scanzi che salta la fila è vergognoso. Diceva pure “il corona virus è un raffreddore”' - hljusttwoghosts : No vabbè raga Sotto casa mia è appena passato un papà con la sua bimba piccola, avrà circa 4 anni, in bicicletta. L… - mastersheefu_ : Corona Virus chutti per hai. - ideadestra_ : Una economia di guerra, per l'Italia, ai tempi del Corona Virus - sigma_tao : la divina comemdia insegna tanto gia' lo sappiamo come andra' a finire questa storia del corona virus per lavorare… -