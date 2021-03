(Di lunedì 29 marzo 2021) Erano accusati di aver coperto , se non addirittura favorito, diversi casi disessuali da parte di vari esponenti del. Per questo motivo, tretrasono stati ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coprirono gli abusi del clero, tre vescovi sospesi da Papa Francesco tra Germania e Polonia - Kimicohippy : RT @leggoit: Coprirono gli abusi del clero, tre vescovi sospesi da Papa Francesco tra Germania e Polonia - leggoit : Coprirono gli abusi del clero, tre vescovi sospesi da Papa Francesco tra Germania e Polonia -

Ultime Notizie dalla rete : Coprirono gli

leggo.it

Off limits per loro le cerimonie liturgiche comeincontri con i fedeli. Dovranno anche versare dai propri fondi somme di denaro per la fondazione ecclesiale che offre l'assistenza alle vittime ...I discepoli fecero quanto richiesto e condotti i due animali, la mattina dopo licon dei ... Perortodossi la data oscilla tra il 4 aprile e l'8 maggio perché utilizzano il calendario ...Erano accusati di aver coperto, se non addirittura favorito, diversi casi di abusi sessuali da parte di vari esponenti del clero. Per questo motivo, tre vescovi tra Germania e Polonia sono ...Oggi è la Domenica delle Palme, ma non tutti sono a conoscenza del significato delle piante benedette durante la celebrazione.