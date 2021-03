Coppe Europee VPL, i gironi in Champions League delle italiane (Di lunedì 29 marzo 2021) Ce sont les meilleures équipes Sie sind die allerbesten Mannschaften The main event Die Meister Die Besten Les Grandes Équipes The Champions Une grande réunion Eine große sportliche Veranstaltung The main event Ils sont les meilleurs Sie sind die Besten These are the Champions Lo riconoscete? E’ l’inno della Champions League. Quell’inno che emoziona tutti gli appassionati del gioco del pallone, che per alcuni è motivo di gioia (si pensi ai tifosi del Real Madrid, spesso trionfatori nella massima competizione continetnali) e per altri è motivo di terrore (si pensi ai tifosi della Juventus, troppo spesso ad un passo dalla vittoria – quando non uscita in maniera fragorosa). Non avrà un inno altrettanto vocativo, ma c’è una enorme attesa anche per la Champions in salsa VPL, in partenza dopodomani (il 31 ... Leggi su esports247 (Di lunedì 29 marzo 2021) Ce sont les meilleures équipes Sie sind die allerbesten Mannschaften The main event Die Meister Die Besten Les Grandes Équipes TheUne grande réunion Eine große sportliche Veranstaltung The main event Ils sont les meilleurs Sie sind die Besten These are theLo riconoscete? E’ l’inno della. Quell’inno che emoziona tutti gli appassionati del gioco del pallone, che per alcuni è motivo di gioia (si pensi ai tifosi del Real Madrid, spesso trionfatori nella massima competizione continetnali) e per altri è motivo di terrore (si pensi ai tifosi della Juventus, troppo spesso ad un passo dalla vittoria – quando non uscita in maniera fragorosa). Non avrà un inno altrettanto vocativo, ma c’è una enorme attesa anche per lain salsa VPL, in partenza dopodomani (il 31 ...

Advertising

VailatiSergio : RT @FootballAndDre1: Tutte le squadre escluse dalle coppe europee. Toh, una squadra italiana. Toh, una squadra di Milano. Toh, il Milan. 'e… - __mat_01 : RT @emmeemme__: Quindi evitata l'esclusione dalle coppe europee a differenza di qualcun'altro se la memoria non mi inganna - ElTrattore : RT @emmeemme__: Quindi evitata l'esclusione dalle coppe europee a differenza di qualcun'altro se la memoria non mi inganna - DanyMalkInter : RT @emmeemme__: Quindi evitata l'esclusione dalle coppe europee a differenza di qualcun'altro se la memoria non mi inganna - la_stordita : RT @emmeemme__: Quindi evitata l'esclusione dalle coppe europee a differenza di qualcun'altro se la memoria non mi inganna -