Coppa Italia e corsa Champions: Atalanta, sono 11 finali (Di lunedì 29 marzo 2021) Undici finali in un mese e mezzo. sono quelle che attendono l’Atalanta da qui al termine della stagione. Con due ghiotte, anzi ghiottissime possibilità. La prima, conquistare per il terzo anno consecutivo un posto Champions. La seconda (quella che i tifosi sognano di più) alzare un trofeo che in bacheca manca ormai dagli anni Sessanta: quella Coppa Italia sfiorata due anni fa nella finale persa contro la Lazio e che sarebbe il coronamento di un ciclo comunque già straordinario. Il tour de force inizierà sabato prossimo (3 aprile) nella partita in programma alle 15 contro l’Udinese e proseguirà la domenica successiva a Firenze, nel posticipo delle 20,45 contro la Viola. Fieno da mettere in cascina per affrontare con maggiore tranquillatà gli impegni successivi contro due rivali per la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Undiciin un mese e mezzo.quelle che attendono l’da qui al termine della stagione. Con due ghiotte, anzi ghiottissime possibilità. La prima, conquistare per il terzo anno consecutivo un posto. La seconda (quella che i tifosi sognano di più) alzare un trofeo che in bacheca manca ormai dagli anni Sessanta: quellasfiorata due anni fa nella finale persa contro la Lazio e che sarebbe il coronamento di un ciclo comunque già straordinario. Il tour de force inizierà sabato prossimo (3 aprile) nella partita in programma alle 15 contro l’Udinese e proseguirà la domenica successiva a Firenze, nel posticipo delle 20,45 contro la Viola. Fieno da mettere in cascina per affrontare con maggiore tranquillatà gli impegni successivi contro due rivali per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Basket, Serie A: Venezia ferma Milano, derby alla Virtus, ok Varese e Treviso Umana Reyer Venezia - AX Armani Exchange Milano 69 - 63 Di Daniele Fantini . Un mese e mezzo fa, Milano conquistava la finale di Coppa Italia asfissiando Venezia con una ripresa d autore . Oggi, ruoli e momenti sono del tutto invertiti, e la Reyer può prendersi la giusta e meritata rivincita. La partita del Taliercio vive ...

Dzeko separato in casa ha meno di due mesi pe riconquistare la Roma Infine la lite con Fonseca (e con il suo staff) al termine dell'eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, la fascia da capitano tolta, lo scambio con l'interista Sanchez nelle ultime ore del ...

Coppa Italia e corsa Champions: Atalanta, sono 11 finali BergamoNews.it WC 2022 – Qualifiche – L’Italia ancora timida ma vittoriosa, la Svezia continua, Polonia e Ungheria intascano una prima vittoria 6 – La nazionale italiana ha mantenuto puliti i gol in trasferta per sei ... 88 °), offrendo così definitivamente la prima vittoria al Polonia in queste qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022. Gli ...

Juve, i possibili cambi in vista del derby Commenta per primo Nessuno se lo sarebbe aspettato. Al 28 di marzo, la Juventus si trova fuori dalla Champions League ed estromessa dalla corsa scudetto, seppur con una finale di Coppa Italia ancora d ...

