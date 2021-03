Advertising

Coppa d'Africa: Salah segna, poker dell'Egitto - L'ex romanista firma una doppietta. Gambia sconfitto - Coppa d'Africa: Salah segna, poker dell'Egitto: (ANSA) - ROMA, 29 MAR - Mohammed Salah è stato il trascinatore dell'Egitto - L'Algeria era in fuorigioco su quel goal piango, adoro la coppa d'Africa - #Coppad'Africa, #Salah trascina l'Egitto: mancano ancora cinque squadre per completare il tabellone

Grazie a questo successo, i 'Faraoni' hanno conquistato il primato nel Girone G di qualificazione alla fase finale dellad'che si disputerà l'anno prossimo in Camerun. Il Gambia di ...Con la storica qualificazione allad'2021 già in tasca, è risultata indolore per il Gambia di Omar Colley - titolare con i gradi di capitano al braccio e in campo per l'intero arco della gara - la sconfitta di misura, 1 - ...ROMA, 29 MAR - Mohammed Salah è stato il trascinatore dell'Egitto - firmando una doppietta - nella sfida contro Comore, finita 4-0. Grazie a questo successo, i 'Faraoni' hanno conquistato il primato n ...Oggi si sono disputate le cinque partite delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022 Salah trascina l’Egitto contro Comore, mentre il Gambia (già qualificato) perde contro la Repubblica Democratica ...