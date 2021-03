Contratto di Sviluppo | Di Maria in audizione con i sindaci della provincia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono cominciate nel pomeriggio le consultazioni in video conferenza del Presidentedi Benevento Antonio Dicon Comuni, Comunità Montane e Consiglierili per giungere alla predisposizione di unIstituzionale di. Le audizioni, che proseguiranno nei prossimi giorni coinvolgendo le altre Istituzioni sul territorio, il mondo del lavoro e delle attività produttive e le rappresentanze del Sindacato, hanno riguardato oggi i Sistemi Territoriali del Fortore e dell’Alto Tammaro. Di, nell’introdurre i lavori, ha affermato che il suo intento è quello di offrire al territoriole una programmazione die di crescita di tutto il Sannio utile non solo ...

Sono cominciate nel pomeriggio le consultazioni in video conferenza del Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria con Comuni, Comunità Montane e Consiglieri provinciali per giungere all ...