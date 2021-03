**Comunali: Letta prepara dossier, voto ‘test pesante’ su schema alleanze segretario** (2) (Di lunedì 29 marzo 2021) (Adnkronos) – “Nei prossimi giorni -ha detto Letta in tv- apriremo il dossier di Roma, penso che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui Gualtieri del Pd”. Oggi Carlo Calenda è tornato a ribadire il no alle primarie. Una conferma che non stupisce il Nazareno, “lo sapevamo”. I dem romani sollecitano il leader di Azione perché “prenda parte e collabori alla riuscita di un vero percorso riformista e progressista. Non lo deve fare per il Pd ma per il bene della Capitale”, sottolineano e la sensazione è che la partita sia ancora tutta da giocare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) (Adnkronos) – “Nei prossimi giorni -ha dettoin tv- apriremo ildi Roma, penso che faremo le primarie. Ci sono diversi candidati, tra cui Gualtieri del Pd”. Oggi Carlo Calenda è tornato a ribadire il no alle primarie. Una conferma che non stupisce il Nazareno, “lo sapevamo”. I dem romani sollecitano il leader di Azione perché “prenda parte e collabori alla riuscita di un vero percorso riformista e progressista. Non lo deve fare per il Pd ma per il bene della Capitale”, sottolineano e la sensazione è che la partita sia ancora tutta da giocare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Comunali: Letta prepara dossier, voto 'test pesante' su schema alleanze segretario** (2)... - TheItalianTimes : #SindacodiRoma, #Letta prende tempo. Intanto domani il voto per la capogruppo #Pd alla Camera. Ma il dossier più im… - Arturo_Parisi : RT @ettoremaria: “La verità (non) rende liberi”… #Madia e #Serracchiani al duello finale x la presidenza del gruppo dem a @Montecitorio del… - foggylady : RT @paolorm2012: Calenda snobba le primarie e 'si offre' a Letta: 'Scelga me o la Raggi' - paolorm2012 : Calenda snobba le primarie e 'si offre' a Letta: 'Scelga me o la Raggi' -