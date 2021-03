Come essere sempre sulla cresta dell’onda con il lavoro: la storia di Andrea Canè (Di lunedì 29 marzo 2021) In una società veloce Come quella attuale, la parola d’ordine è mettersi sempre in gioco e strutturare nuove condizioni lavorative, che vadano di pari passo con i tempi che corrono. Questo è quello che ha fatto Andrea Canè, classe 1991. Vediamo la sua storia e Come, dal suo esempio, capiamo Come il lavoro sia un Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) In una società velocequella attuale, la parola d’ordine è mettersiin gioco e strutturare nuove condizioni lavorative, che vadano di pari passo con i tempi che corrono. Questo è quello che ha fatto, classe 1991. Vediamo la sua, dal suo esempio, capiamoilsia un

Advertising

visitmuve_it : «[...] forse nel silenzio di Venezia c'è qualcosa che non può essere in nessun altro silenzio [...] una sorta di re… - capuanogio : Allora, adesso vorrei capire come si fa a non dare rigore su #Chiesa? E come si fa non dare rigore nell'era in cui… - borghi_claudio : Oh come non avrei voluto essere in una dealing room a gestire sta roba... (o forse avrei voluto... almeno la raccon… - caotica1989 : RT @Be_you_anywhere: Come faccio a non essere così tanto me? - imballoionico : RT @real_fabristol: Hanno deciso che tutta la società si deve fermare per chi è a rischio. Invece di creare le condizioni perché le persone… -